"Наконец-то убрали м**ака": Садальский разнес российского министра, изгнанного Путиным

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал уход Владимира Мединского с поста министра культуры РФ.

Так, он опубликовал пост на личной странице в Instagram, в котором заявил, что это самый лучший подарок, который их президент Владимир Путин мог сделать.

Станислав Садальский и Владимир Мединский

"Это самый лучший подарок, который Владимир Владимирович мог сделать для нас! Наконец-то убрали этого м**ака, я думал, он бесконечен, как его тупость", – высказался Садальский.

Также отметим, что артист пришел в восторг от того, что теперь министерство культуры будет возглавлять руководитель департамента кино Ольга Любимова. Садальский назвал ее назначение "российским триумфом".

Ольга Любимова Фото: rg.ru

"Господи, какая потрясающая новость! Путин назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, занимавшую пост главы департамента кино Минкультуры. Ольга – правнучка великого русского актера Василия Качалова, дочь Маши Шверубович, подруги моей театральной юности в "Современнике", с которой связаны лучшие воспоминания. Совсем чуть-чуть не дожила Машенька до сегодняшнего триумфа. Не только Олиного, а нашего, российского! В общем, поздравляю всех нас" – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Елена Малышева нарвалась на жесткую критику со стороны актера Станислава Садальского. Он оскорбил любительницу нетрадиционных методов в медицине за призыв поднять пенсионный возраст в РФ.

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