"С жиру бесятся": Лолита оказалась в центре скандала

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская отказалась платить за коммунальные услуги.

29 марта состоялось заседание Басманского суда Москвы, где рассматривалось ее дело, передает "Говорит Москва".

Певица назвала попыткой кражи иск товарищества собственников жилья и объяснила свой отказ платить за ЖКХ тем, что услуги были оплачены. По ее словам, она вовремя вносила платежи, а ТСЖ пытается украсть у нее деньги.

"Я сегодня судье сказала: "Мне не падают деньги с неба". И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее. Это, например, одна треть съемок клипа. Многие относятся к нам так: это те, которые из-шоу-бизнеса, они с жиру бесятся, ничего не делают и не хотят платить. Нет! У меня вся коммуналка оплачена", — сказала Милявская.

Лолита КП

Милявская отметила, что Басманный суд перенес рассмотрение дела на полтора месяца. Она подчеркнула, что это десятое или одиннадцатое заседание, и на всех она была, "потому что это дело чести".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе стало известно, что на Лолиту подали в суд за задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 760 тысяч рублей.

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