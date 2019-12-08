С вырезом до пупка и без белья: 67-летняя Аллегрова выставила напоказ большую грудь

Российская певица Ирина Аллегрова вышла в свет в смелом платье с очень глубоким декольте.

Пикантные фотографии артистки были опубликованы в Instagram.

Ирина Аллегрова МК

Как оказалось, в откровенном наряде 67-летняя Аллегрова появилась на "Песне года-2019", которая 7 декабря прошла в Москве.

Ирина Аллегрова на "Песне года-2019" Инстаграм

На сцену Ирина вышла в длинном черном платье с пайетками и глубоким вырезом до пупка. Примечательно, что под наряд певица решила не надевать белье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вокруг Ирины Аллегровой разгорелся громкий скандал из-за неожиданной отмены ее концерта в Мурманске, о которой не предупредили поклонников.

Концертный директор артистки Хизри Байтазиев заявил, что мероприятие сорвалось из-за отсутствия отопления в Ледовом дворце, однако власти опровергли информацию.

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