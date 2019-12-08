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8 декабря • обновлено в 17:43
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С вырезом до пупка и без белья: 67-летняя Аллегрова выставила напоказ большую грудь

1.1т
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Российская певица Ирина Аллегрова вышла в свет в смелом платье с очень глубоким декольте.

Пикантные фотографии артистки были опубликованы в Instagram.

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова

МК

Новости
67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото

Как оказалось, в откровенном наряде 67-летняя Аллегрова появилась на "Песне года-2019", которая 7 декабря прошла в Москве.

Ирина Аллегрова на "Песне года-2019"

Ирина Аллегрова на "Песне года-2019"

Инстаграм

На сцену Ирина вышла в длинном черном платье с пайетками и глубоким вырезом до пупка. Примечательно, что под наряд певица решила не надевать белье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вокруг Ирины Аллегровой разгорелся громкий скандал из-за неожиданной отмены ее концерта в Мурманске, о которой не предупредили поклонников.

Концертный директор артистки Хизри Байтазиев заявил, что мероприятие сорвалось из-за отсутствия отопления в Ледовом дворце, однако власти опровергли информацию.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ирина Аллегрова
Место
Россия
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