"С восьмого класса добивался": Щербаков сильной речью о жене у Дудя запустил волну постов в Instagram

Российский стендап-комик Алексей Щербаков растрогал сеть речью о своей супруге Елене.

Так, в интервью "вДудь" юморист откровенно рассказал о своих чувствах к супруге, и признался, что даже спустя много лет брака влюблен в нее, как и прежде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алексей Щербаков кадр из видео

Новости Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения

"Она просто мечта моя... Я бегал всю школу за ней. Я говорил: "У нас будет сын, обязательно. Мы с тобой поженимся". Она говорила: "Все, не говори ерунду. Давай, отвали, Щербаков". И все перевернулось. Знаешь, когда говорят, что любовь живет три года? Все говорят: "Вот все, химия уходит, остается что-то другое". Вот у нас уже десять лет будет сейчас, и каждый раз, когда я ее долго не вижу... Вот сейчас я ходил один, смотрел на солнце, оно светит мне на лицо и я думаю: "Жалко ее рядом со мной нет". Понимаешь? И я каждый раз, когда ее вижу, у меня тот же трепет, как в школе. Такое не может пройти. Если кто-то разлюбил, значит ничего и не было. Я ее просто обожаю. С восьмого класса... Я поступал в институт, чтобы быть рядом с ней, но не поступил", – сказал в интервью Щербаков.

Алексей Щербаков с женой zen.yandex.ru

Алексей Щербаков с женой zen.yandex.ru

Речь Щербакова растрогала пользователей в сети. За последние несколько часов в Instagram появились десятки постов с репостом видео, на котором Алексей рассказывает о своей супруге.

Instagram

Некоторые пользователи даже публикуют картинки, которые сопровождают подписью:

"Если ваш муж не говорит о вас так же, как Щербаков о своей жене в интервью у Дудя, то вообще зачем все это?"

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алексей Щербаков заявил, что в России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин.

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