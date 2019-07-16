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"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару

4.8т Читать материал на украинском

Украинская певица София Ротару взбудоражила сеть своим внешним видом. Так, артистка прокомментировала свое выступление на фестивале Atlas Weekend-2019.

Пользователи сети обратили внимание на то, что 71-летняя звезда очень странно разговаривает. Видео опубликовали на канале "Светская жизнь" в Youtube.

"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару

Скриншот из видео

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"Если честно, то я почти всю ночь не спала. И я поняла почему: зрители бесподобны, принимали просто до слез. Наверное, очень редко я выступаю в Киеве и поэтому столько переживаний", - прокомментировала свое выступление Ротару.

"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару

Скриншот из видео

"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару

Скриншот из видео

"Очень странно разговаривает, как иностранка", "Как она прекрасно выглядит! Легенда", "Забыла родной язык? А акцент выдает", "А теперь понятно, что под фонограмму поет, поскольку забыла родной язык", "Бедная София Ротару, уже с трудом разговаривает", - пишут в сети.

"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару
"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару
"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару
"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару
"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару
"С трудом разговаривает": сеть поразила внешность Ротару

Как ранее писал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.

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Персоны
София Ротару Катерина Осадча
Место
Украина Киев
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