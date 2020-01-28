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28 января • обновлено в 15:54
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С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике

1.3т
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Популярная певица Светлана Лобода поделилась пикантным видео, на котором она демонстрирует шикарную фигуру в купальнике.

Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

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Так, в кадре Лобода наслаждается отдыхом на берегу океана. При этом, певица позирует в крошечном купальнике, сквозь который просвечиваются соски. Кроме того, купальник выгодно подчеркнул идеальные формы Светланы.

"И пусть весь мир подождет... Хочу жить у океана", – подписала публикацию звезда.

Фанаты засыпали Лободу комплиментами, отметив, что рождение двух детей совершенно не отразилось на фигуре знаменитости:

С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике
С торчащими сосками: Лобода показалась на видео в крошечном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau & Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
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