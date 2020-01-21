С сыном и телохранителями: Маркл подловили на прогулке после бегства от Елизаветы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена на прогулке с сыном Арчи и телохранителями. Она несла восьмимесячного ребенка в переноске-"кенгурушке" и вела на поводках двух своих собак — черного лабрадора по кличке Оз и бигля Гая.
Сзади, на некотором расстоянии следовали двое офицеров королевской охраны. Фото разместили в социальной сети Instagram.
Герцогиня была одета в шапку-бини, черные легинсы и ботинки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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