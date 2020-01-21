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21 января • обновлено в 11:35
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С сыном и телохранителями: Маркл подловили на прогулке после бегства от Елизаветы

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена на прогулке с сыном Арчи и телохранителями. Она несла восьмимесячного ребенка в переноске-"кенгурушке" и вела на поводках двух своих собак — черного лабрадора по кличке Оз и бигля Гая.

Сзади, на некотором расстоянии следовали двое офицеров королевской охраны. Фото разместили в социальной сети Instagram.

С сыном и телохранителями: Маркл подловили на прогулке после бегства от Елизаветы
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Герцогиня была одета в шапку-бини, черные легинсы и ботинки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Меган Маркл
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