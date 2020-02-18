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18 февраля • обновлено в 04:25
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С синяками и отеками под глазами: "живой Кен" показал себя после очередной операции. Фото

1.3т
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36-летний бразилец Родриго Альвес, который прославился как "живой Кен", показал лицо после очередной операции на нем.

Соответствующие фото он опубликовал в личных Instagram-сторис. На них видно, что у Родриго под глазами большие синяки и отеки, а также перебинтован овал лица. К слову, "живой Кен" теперь планирует стать прообразом куклы Барби.

Родриго Альвес

Родриго Альвес

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Родриго Альвес после операции на лице

Родриго Альвес после операции на лице

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Родриго Альвес после операции на лице

Родриго Альвес после операции на лице

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

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Отметим, что на этом Альвес не намерен прекращать эксперименты над собой – его ждет операция по смене пола.

"В детстве я был очень женственным, играл с куклами и носил мамины платья и каблуки. Я женщина, и у меня всегда был женский мозг. Меня звали Кен, но внутри я всегда чувствовал себя Барби. Теперь мое тело соответствует моему разуму", – рассказывал ранее Родриго для "СтарХит".

Родриго Альвес

Родриго Альвес

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Как ранее писал OBOZREVATEL, Альвес признался, что последние три месяца живет как женщина. Родриго перенес массу пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу. В том числе сделал себе огромную грудь.

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Автор
Кристина Долматова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фуууу п е д е р а с т!(((((((((таких нужно санировать((((
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