С сайта Офиса президента убрали указ о награждении Васяновича и Цилык: они отказались от признания

С официального сайта Офиса президента Украины исчез указ, которым Владимир Зеленский отметил известных режиссеров Валентина Васяновича и Ирину Цилык.

Так, видно, что в списке не хватает соответствующего распоряжения 491/2020 за 9 ноября. Об этом стало известно OBOZREVATEL на сайте Офиса.

Стоит отметить, что глава государства наградил орденами "За заслуги" 3-й степени режиссера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича и режиссера фильма "Земля голубая, будто апельсин" Ирину Цилык.

Но, Васянович отказался от награждения, а затем о том же заявила и Цилык. После этого и убрали указ президента с сайта.

С сайта Офиса президента Украины исчез указ о награждении Васяновича и Цилык Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.