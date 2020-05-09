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9 мая • обновлено в 03:29
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С пышной шевелюрой и без бороды: как Федор Бондарчук выглядел в молодости

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9 мая российский режиссер и актер Федор Бондарчук отмечает свой день рождения. В этом году ему исполнилось 53 года.

Он начал свою карьеру как актер и клипмейкер, а первым режиссерским фильмом артиста стала военная драма "9 рота". OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Федор Бондарчук выглядел в молодости.

Федор Бондарчук

Федор Бондарчук

rbc.ru

Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье Народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой и режиссера Сергея Бондарчука.

Федор Бондарчук в детстве

Федор Бондарчук в детстве

uznayvse.ru

По окончанию школы в 1985 году он пытался поступить в МГИМО, но во вступительном сочинении сделал 37 ошибок. Тогда отец решил отдать сына во ВГИК на режиссерско-постановочный факультет.

Дебютировал в кино Бондарчук в 1986 году: тогда он получил небольшую роль в исторической драме своего отца "Борис Годунов".

Федор Бондарчук в фильме "Борис Годунов"

Федор Бондарчук в фильме "Борис Годунов"

uznayvse.ru

Он также исполнил главную роль в фильме "Безразличие". После этого в 1992 году последовали фильмы "Бесы" и "Арбитр" Ивана Охлобыстина.

Кроме того, Бондарчук прославился и как клипмейкер. В 1990 году он снял клип Сергею Мазаеву на песню "До свидания, мама". Затем были другие звезды, среди которых Наталья Ветлицкая, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Анжелика Варум.

Федор Бондарчук в молодости

Федор Бондарчук в молодости

uznayvse.ru

Федор Бондарчук в молодости

Федор Бондарчук в молодости

uznayvse.ru

В 1993 году за свою работу в области музыкального видео он был награжден премией "Овация".

Федор Бондарчук в молодости

Федор Бондарчук в молодости

uznayvse.ru

В 2005 году Бондарчук снимает фильм "9 рота" – дебют Федора как режиссера. Съемки картины проходили в Крыму и длились пять месяцев. В итоге лента была удостоена семи кинонаград и собрала в прокате 25 млн долларов.

Федор Бондарчук в фильме "9 рота"

Федор Бондарчук в фильме "9 рота"

stuki-druki.com

Бондарчук два раза женился. Так, со своей первой женой Светланой артист познакомился еще будучи студентом ВГИКа. Долгое время пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В браке у супругов родилось двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.

Федор и Светлана Бондарчук

Федор и Светлана Бондарчук

uznayvse.ru

Федор Бондарчук с сыном

Федор Бондарчук с сыном

uznayvse.ru

Однако в марте 2016 года Федор и Светлана заявили о разводе спустя 25 лет брака.

Федор и Светлана Бондарчук

Федор и Светлана Бондарчук

starhit.ru

Федор и Светлана Бондарчук

Федор и Светлана Бондарчук

soulpost.ru

А спустя время стало известно о романе Бондарчука с молодой актрисой Паулиной Андреевой. 17 сентября 2019 года состоялась свадьба пары.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

uznayvse.ru

Примечательно, что с начала романа с Паулиной во внешнем виде Бондарчука произошли изменения. В частности, он заметно похудел.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

ptoday.ru

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

vokrug.tv

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

spletnik.ru

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондарчук и Андреева пригласили на свадьбу около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что торжественное мероприятие влетит режиссеру в круглую сумму.

Он снял особняк середины 18 века на Невском — Дом Беггровых. Позже гостей неожиданно направили в Юсуповский дворец. Молодожены не появлялись перед камерами до глубокой ночи. Об истории их любви, читайте в нашем материале.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Федор Бондарчук
Место
Россия
Тег
Новости России
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