С похоронами Началовой в Москве возникла серьезная проблема

Семья Юлии Началовой столкнулась с трудностями при организации похорон артистки. Родственники умершей певицы подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, но департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место.
Чиновники заявили, что исключений для семьи Началовой быть не может, и за место нужно заплатить 1 300 000 рублей, пишет Telegram-канал "Baza".
Юлия Началова
Народна правда
Если семья не сможет договориться с чиновниками, певицу похоронят на ближайшем кладбище к месту прописки – а это окраина Москвы.
Отметим, что представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с ее захоронением.
Напомним, что 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.
После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она не приходила.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
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