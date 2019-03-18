С похоронами Началовой в Москве возникла серьезная проблема

Семья Юлии Началовой столкнулась с трудностями при организации похорон артистки. Родственники умершей певицы подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, но департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место.

Чиновники заявили, что исключений для семьи Началовой быть не может, и за место нужно заплатить 1 300 000 рублей, пишет Telegram-канал "Baza".

Юлия Началова Народна правда

Если семья не сможет договориться с чиновниками, певицу похоронят на ближайшем кладбище к месту прописки – а это окраина Москвы.

Отметим, что представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с ее захоронением.

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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