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С наследников Жанны Фриске стянули круглую сумму: что произошло

1.8т Читать материал на украинском

Наследники покойной певицы Жанны Фриске выплатили "Русфонду" 21,6 млн рублей (около 8,5 млн гривен) долга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя благотворительного фонда, с родственников также взыскали компенсацию.

Речь идет об иске "Русфонда" к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну покойной Платону в лице его представителя Дмитрий Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных зрителями "Первого канала" на лечение певицы.

Жанна Фриске

Жанна Фриске

instagram /friskefan

По данным компании, родственники артистки активно участвовали в сборе средств, но после ее смерти отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

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"2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей – остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", – сказано в сообщении.

По словам представителя фонда, полученные средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Жанна Фриске

Жанна Фриске

instagram /friskefan

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году была четвертая годовщина смерти Жанны Фриске, два года она боролась с опухолью главного мозга, но чуда не произошло. Как это было, читайте по ссылке.

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Персона
Жанна Фриске
Место
Россия
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