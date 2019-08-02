С наследников Жанны Фриске стянули круглую сумму: что произошло

Наследники покойной певицы Жанны Фриске выплатили "Русфонду" 21,6 млн рублей (около 8,5 млн гривен) долга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя благотворительного фонда, с родственников также взыскали компенсацию.

Речь идет об иске "Русфонда" к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну покойной Платону в лице его представителя Дмитрий Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных зрителями "Первого канала" на лечение певицы.

Жанна Фриске instagram /friskefan

По данным компании, родственники артистки активно участвовали в сборе средств, но после ее смерти отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

"2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей – остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", – сказано в сообщении.

По словам представителя фонда, полученные средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Жанна Фриске instagram /friskefan

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году была четвертая годовщина смерти Жанны Фриске, два года она боролась с опухолью главного мозга, но чуда не произошло. Как это было, читайте по ссылке.

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