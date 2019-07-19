С любовником? Киркорова засекли с таинственным мужчиной в Крыму

Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров засветился в аннексированном Крыму с неизвестным мужчиной.

Артист разместил видео на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, вместе с Киркоровом не было его детей и с кем они остались - неизвестно.

Филипп Киркоров Utro.ru

На кадрах видео видно, как Киркоров на время катания на аттракционе перевел камеру на мужчину, которого ласково назвал Энтони, при этом не пояснив, кто это человек и чем занимается.

Отметим, что Киркоров приехал в Крым, чтобы дать сольный концерт. Автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в аннексированный РФ Крым.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

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