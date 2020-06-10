С кем в автомобиле находился Ефремов во время ДТП: обнародованы версии

На момент смертельной аварии, которую 8 июня устроил российский актер Михаил Ефремов, в его машине якобы не было других пассажиров. Однако очевидцы сообщают, что артист был в авто не один.

Так, полиция после проведенной проверки и изучения записей из камер наблюдения указала, что в салоне никого, кроме Ефремова не было, сообщается на сайте МВД Москвы.

При этом, другие источники сообщают, что после удара в грузовик в автомобиле Ефремова сработало две подушки безопасности, что позволило подозревать наличие второго человека в салоне.

Михаил Ефремов устроил ДТП: с кем находился в машине

Более того, многие СМИ сообщили, что Ефремов был в машине вместе со своей любовницей. В частности, об этом заявил телеведущий Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" (видео смотрите ниже).

Любовницей Михаила Ефремова якобы является актриса Дарья Белоусова, которая, по версии СМИ, могла скрыться с места аварии. Белоусова отказалась общаться с журналистами и комментировать информацию, что еще больше подогрело слухи.

Белоусова, Ефремов, Стебунов Instagram @stebunov_i

Также ранее сообщалось, что на момент ДТП в салоне автомобиля Ефремова находился его коллега и друг Иван Стебунов, однако сам артист опроверг эту информацию.

"Меня не было в машине. Мы сейчас узнаем, что нас обвиняют, что мы были в машине. Нас не было близко там. Мы поехали на место ДТП. Через три минуты приехал Сергей Гармаш", – заявил Стебунов (смотрите также видеообращение актера).

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