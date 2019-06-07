"С каждым разом все пошлее": голая грудь Лорак разозлила сеть

Украинская певица Ани Лорак стала гостьей российского мероприятия – Премии МузТВ-2019, из-за которого нарвалась на критику поклонников.
В частности, артистку разгромили в сети за чрезмерно откровенное платье, которым она похвасталась на красной дорожке.
"С моей маленькой принцессой на премии МузТВ-2019", – подписала она под снимком с дочерью Софией.
Ани Лорак (иллюстрация)
Instagram@anilorak
Поклонники были огорчены, что Лорак снова оголила грудь. Ее раскритиковали за выбор наряда, а также заметили, что лицо выглядит странно.
"Что то наряды?! С каждым разом все пошлее", "Аж противно", "Главное, не потерять платье, на самом интересном месте", "А почему вы всегда оголяете грудь", "Как это платье держится", "Кошмар, что это за платье у Лорак", "Ужасно. Грудь как ж**а", "Слишком откровенное декольте", "Чего с лицом сделала", – написали в комментариях.
Российская премия МузТВ-2019 состоялась 7 июня в Олимпийском в Москве. Ведущими стали: Максим Галкин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и Ксения Собчак.
OBOZREVATEL предлагает читателю вспомнить наряды Лорак на предыдущих премиях МузТВ.
МузТВ-2018
Instagram@anilorak
МузТВ-2017
Blackout Studio
МузТВ-2016
События
МузТВ-2015
Lifestars
МузТВ-2014
Love Radio
МузТВ-2013
Love Radio
МузТВ-2012 - Лорак и Лазарев
Сплетник
Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак является завсегдатаем российский мероприятий. В 2018 году ее также раскритиковали за неудачный наряд на премии Муз-ТВ. Тогда она явилась в платье бронзового оттенка с глубоким декольте и с ярким макияжем.
А весной 2019 года она получила награду российской музыкальной премии "Жара Music Awards", куда также пришла с очень глубоким декольте.
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