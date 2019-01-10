''С голой грудью'': Собчак снова разозлила россиян провокационным фото

Российская журналистка Ксения Собчак взбудоражила россиян новым провокационным фото. На нем она позировала напротив книг о православии, оголив часть своего тела.

Фото журналистка разместила на своей странице в Instagram, получив там массу злых комментариев.

ksenia-sobchak.com

"Страшное по своей сути существо, с постоянными нелепыми пиарами, которая не гнушается ничего и никого, мало тебя в детстве пороли и воспитывали", "Ксения, это богохульство, как минимум. Вы в своем уме, а?", "Очень во многом вас поддерживаю, но считаю это за гранью. Не понимаю, что за посыл, для чего вам это? С голой грудью", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января Собчак разозлила россиян, выложив в сеть фото в купальнике, который напомнил им флаг Украины.