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''С голой грудью'': Собчак снова разозлила россиян провокационным фото

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Российская журналистка Ксения Собчак взбудоражила россиян новым провокационным фото. На нем она позировала напротив книг о православии, оголив часть своего тела.

Фото журналистка разместила на своей странице в Instagram, получив там массу злых комментариев.

''С голой грудью'': Собчак снова разозлила россиян провокационным фото

ksenia-sobchak.com

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"Страшное по своей сути существо, с постоянными нелепыми пиарами, которая не гнушается ничего и никого, мало тебя в детстве пороли и воспитывали", "Ксения, это богохульство, как минимум. Вы в своем уме, а?", "Очень во многом вас поддерживаю, но считаю это за гранью. Не понимаю, что за посыл, для чего вам это? С голой грудью", - пишут в сети.

''С голой грудью'': Собчак снова разозлила россиян провокационным фото
''С голой грудью'': Собчак снова разозлила россиян провокационным фото
''С голой грудью'': Собчак снова разозлила россиян провокационным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января Собчак разозлила россиян, выложив в сеть фото в купальнике, который напомнил им флаг Украины.

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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минин евген
минин евген
такими темпами всё немытое кацапьё начнет массово дохнуть от желчи.
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Юг Руси
Юг Руси
Где голая грудь?????????????? ............ Голую грудь - в студию!!!!!!!!!!!!!
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