С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

В сети показали ранее неизвестные фотографии российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта.
Соответствующие архивные кадры, где изображена молодая и счастливая артистка, обнародовало издание "Московский комсомолец".
"Совсем юная Юля в веселых летних нарядах, на свадьбе с первым мужем, солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Началова и ее второй муж Евгений Алдонин – на фото они счастливы. Беременная Юля с Жанной Фриске", – перечислили снимки из галереи журналисты.
Также на некоторых фото Началова позировала с Алексеем Паниным, Наташей Королевой, Валерием Леонтьевым, Николаем Басковым и многими другими.
Жанна Фриске, Юлия Началова, Евгений Алдонин
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mk.ru
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Юлия Началова и Наташа Королева
mk.ru
Юлия Началова и Наташа Королева
mk.ru
Юлия Началова и Алексей Панин
mk.ru
mk.ru
mk.ru
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Юлия Началова и Валерий Леонтьев
mk.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировалииз-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Также стало известно, что незадолго до смерти Началова боролась с раком.
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