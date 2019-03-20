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С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

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В сети показали ранее неизвестные фотографии российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта.

Соответствующие архивные кадры, где изображена молодая и счастливая артистка, обнародовало издание "Московский комсомолец".

"Совсем юная Юля в веселых летних нарядах, на свадьбе с первым мужем, солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Началова и ее второй муж Евгений Алдонин – на фото они счастливы. Беременная Юля с Жанной Фриске", – перечислили снимки из галереи журналисты.

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Также на некоторых фото Началова позировала с Алексеем Паниным, Наташей Королевой, Валерием Леонтьевым, Николаем Басковым и многими другими.

Жанна Фриске, Юлия Началова, Евгений Алдонин

Жанна Фриске, Юлия Началова, Евгений Алдонин

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

Юлия Началова и Наташа Королева

Юлия Началова и Наташа Королева

mk.ru

Юлия Началова и Наташа Королева

Юлия Началова и Наташа Королева

mk.ru

Юлия Началова и Алексей Панин

Юлия Началова и Алексей Панин

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

mk.ru

Юлия Началова и Валерий Леонтьев

Юлия Началова и Валерий Леонтьев

mk.ru

С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Юлия НачаловаЖанна ФрискеНаташа КоролеваАлексей Панин
Место
Россия
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