С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

В сети показали ранее неизвестные фотографии российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта.

Соответствующие архивные кадры, где изображена молодая и счастливая артистка, обнародовало издание "Московский комсомолец".

"Совсем юная Юля в веселых летних нарядах, на свадьбе с первым мужем, солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Началова и ее второй муж Евгений Алдонин – на фото они счастливы. Беременная Юля с Жанной Фриске", – перечислили снимки из галереи журналисты.

Также на некоторых фото Началова позировала с Алексеем Паниным, Наташей Королевой, Валерием Леонтьевым, Николаем Басковым и многими другими.

Жанна Фриске, Юлия Началова, Евгений Алдонин mk.ru

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Юлия Началова и Наташа Королева mk.ru

Юлия Началова и Наташа Королева mk.ru

Юлия Началова и Алексей Панин mk.ru

mk.ru

mk.ru

mk.ru

Юлия Началова и Валерий Леонтьев mk.ru

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