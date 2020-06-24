С Билык и группой KAZKA: "Холостяк" Добрынин раскрыл подробности свадьбы

Герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин раскрыл подробности предстоящей свадьбы с победительницей проекта Дашей Квитковой.

Пара расписалась 20 мая, из-за карантина в Украине была вынуждена была перенести празднование на 12 августа. На мероприятии могут выступить топовые в стране исполнители Ирина Билык и группа KAZKA, пишет Сегодня.Lifestyle.

В рамках проекта MARRY ME IN 2020! молодожены также рассекретили бюджет торжества. Церемония будет тематической и пройдет на крыше-террасе с видом на Киев. Слоган свадьбы – "Любовь среди огней большого города".

Квиткова и Добрынин расписались 20 мая Instagram Никиты Добрынина

"Все будет проходить на крыше с видом на город, будет очень красиво. На нашу свадьбу приглашены 68 человек – и это только родственники и друзья", – поделилась пара.

Развлекать гостей будут группа KAZKA и, возможно, Ирина Билык. С певицей Добрынин пока только ведет переговоры.

"С Ириной Билык у нас отдельная история. Она смотрела проект "Холостяк", мы с ней были заочно знакомы. Затем увиделись в заведении, дружили в Facebook, и как-то она мне написала, мол, я в курсе, когда у вас будет свадьба, поверь, от меня будет подарок – я обязательно спою песню. Для нас это честь", – рассказал Никита.

Никита Доьбрынин и Даша Квиткова Instagram Никиты Добрынина

Что касается бюджета торжества, то Никита и Даша готовы потратить несколько десятков тысяч долларов.

"Мы хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить – не брать денег у родителей и тем более кредит (наслышаны и о таком). Готовы вложить несколько десятков тысяч долларов", – отметили молодожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 32-летний Никита Добрынин и 21-летняя Даша Квиткова официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья. Позже молодожены раскрыли подробности бракосочетания.

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