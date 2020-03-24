Звезда фильма "Хороший мальчик" и сериала "Ивановы, Ивановы" Семен Трескунов признался в употреблении наркотиков. Так, пагубная привычка появилась у него в 14-летнем возрасте.

Об этом он рассказал в шоу "вМесте" (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

"Лет с 14 я начал чудить. Я курил, пил с друзьями, много чего успел попробовать… И весь прошедший год был довольно темный, потому что я столкнулся с тем, что не готов к ответственности, на которую притязал", - сказал он.

Он добавил, что в России сейчас эпидемия.

"Только непосредственно сам столкнувшись, осознал, насколько проблема наркомании замалчивается и стигматизирована в обществе. Самая большая проблема любого наркомана даже не в том, что он употребляет, а в том, что не может вырваться из порочного круга, ему не с кем об этом поговорить. Нет никакого просвещения касательно этого вопроса. Я сталкивался с теми ситуациями и веществами, в которых тонет больше половины моих ровесников. Сейчас по России катится эпидемия", - добавил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, показал новое фото с новорожденным сыном.

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