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30 марта • обновлено в 14:52
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Рынская случайно проговорилась о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

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Российская журналистка и светская львица Божена Рынска случайно подтвердила рождение ребенка у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой.

Так, на своей странице в Instagram под одной из публикаций женщина оставила комментарий.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

24news.am

В частности Рынская опубликовала в своей соцсети фото с новорожденной дочкой, сообщив, что впервые стала мамой.

В комментариях женщину принялись поздравлять подписчики, среди которых и жена Петросяна. Брухунова написала:

"Примите мои самые теплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы".

На что Рынская ответила:

"И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала".

Стоит отметить, что Брухунова не стала отрицать поздравление Божены и ответила смайликом с сердечками.

Рынская случайно проговорилась о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врач Марият Мухина прокомментировала новость о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок. По мнению специалиста, желание Петросяна вновь стать отцом и было истинной причиной развода с Еленой Степаненко.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Божена Рынска Евгений Петросян
Место
Россия
Тег
Новости России
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