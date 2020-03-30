Рынская случайно проговорилась о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

Российская журналистка и светская львица Божена Рынска случайно подтвердила рождение ребенка у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой.
Так, на своей странице в Instagram под одной из публикаций женщина оставила комментарий.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
24news.am
В частности Рынская опубликовала в своей соцсети фото с новорожденной дочкой, сообщив, что впервые стала мамой.
В комментариях женщину принялись поздравлять подписчики, среди которых и жена Петросяна. Брухунова написала:
"Примите мои самые теплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы".
На что Рынская ответила:
"И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала".
Стоит отметить, что Брухунова не стала отрицать поздравление Божены и ответила смайликом с сердечками.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врач Марият Мухина прокомментировала новость о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок. По мнению специалиста, желание Петросяна вновь стать отцом и было истинной причиной развода с Еленой Степаненко.
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