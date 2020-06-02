"Рыдающая страна тонет в соплях!" 48-летний Дельфин выпустил мощное видео с Гитлером и похоронами Сталина

Российский певец Дельфин (Андрей Лысиков) презентовал новый клип на композицию "Лето", которая вошла в последний альбом "Край" 2019 года.

Так, в мрачном видео показаны архивные кадры с похорон политических лидеров – от Сталина до Черчилля. Сам Дельфин предстал в клипе в образе, напоминающем Адольфа Гитлера (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Скриншот с видео

Скриншот с видео

"На лафете плывущий труп, за ним танцующие юнцы. Сквозь щель облизанных губ, слышно мозгов бубенцы. Рыдающая страна, тонет в зеленых соплях. Надежда коснулась дна, дна в раскаленных углях... А потом все начнут все делить, но не делиться. Мерзость новые представит лица. Придут жрать другие, долго ждавшие, злые, Разорвут на куски, что осталось, сделают правдой жалость Будут лить кровь. Много. Вновь", – поет музыкант в песне.

Скриншот с видео

"События, происходящие вокруг нас, как бы нам этого ни не хотелось, все равно влияют на нашу жизнь. В работе над альбомом "Край" я думал о том, какие в связи с этим мысли, чувства, состояния овладевают людьми, и о том, какие процессы во внутреннем мире человека провоцируют внешние факторы", – рассказал Дельфин.

Скриншот с видео

Поклонники бурно отреагировали на новую работу Дельфина и отметили, что она, как всегда, очень правдивая.

Далее публикуем полный тест песни "Лето"

На лафете плывущий труп,

За ним танцующие юнцы,

Сквозь щель облизанных губ

Слышно мозгов бубенцы.

Рыдающая страна

Тонет в зеленых соплях,

Надежда коснулась дна,

Дна в раскаленных углях.

Копоть прощальных речей

Над скошенным полем гвоздик,

Полнослезный людской ручей,

Тонущий в нем же крик.

В золоте траурных лент

Играет солнечный луч,

Буквами новых легенд

Страны бесконечных туч.

И кто-то легко вздохнул воздухом перемен ветра,

А кто-то отбросил стул,

Повиснув на высоте полуметра.

Кто-то стал криком "Ура!",

И полетела по улицам эха птица,

Порхая над городом до утра,

Белые перья рассвет заставлял искриться.

А потом все все начнут делить, но не делиться.

Мерзость новые представит лица.

Придут жрать другие,

Долго ждавшие, злые,

Разорвут на куски

Что осталось,

Сделают правдой жалость,

Будут лить кровь.

Много. Вновь. Вновь.

А мы хотим лишь тепла,

А мы хотим только света,

Весны. Чтобы наши тела

Сквозь сны выросли в лето.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский музыкант и поэт Вася Обломов написал сатирическую песню "На деревню к бабушке" с намеком президенту РФ Владимиру Путину.