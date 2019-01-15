Рыбку и Лесли осудили в Таиланде: как парочка до этого докатилась

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов (Алекс Лесли), обвиняемые в секс-тренинге в Таиланде, признали себя виновными в суде города Паттайя. Так, подсудимые были приговорены к условному сроку заключения.

OBOZREVATEL решил напомнить читателям, что известно об этой парочке, и как дошло до того, что их осудили.

Еще в начале января модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) стала фигуранткой секс-скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Так, российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети расследование, в котором рассказал, как Дерипаска и вице-премьер РФ Сергей Приходько проводили отпуск на яхте в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и Настя.

Политик поделился провокационными материалами: видео из Instagram-страницы Насти и ее книгой о соблазнении миллиардера, в которой она якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии.

Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. После этого Роскомнадзор стал требовать удаления информации о расследовании Навального из СМИ, видеохостинга YouTube и соцсети Instagram.

В конце февраля стало известно, что Лесли и Рыбка были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в Тайланде во время проведения "секс-тренинга".

Позднее появилась информация, что помимо Лесли и Рыбки, правоохранители Таиланда задержали еще восьмерых россиян. Кроме того, в сети появилось видео задержания.

Отмечается, что стоимость тайского секс-тренинга составляла $27 тысяч. Эту сумму Рыбка и Лесли должны были поделить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Рыбка вместе со своим секс-тренером Алексом Лесли после задержания просила политического убежища в США. Американское посольство в Минске предоставило комментарий, где уточняется, что ведомство не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища, поскольку заявитель должен находиться на территории США. За пределами США можно обратиться только за статусом беженца.

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