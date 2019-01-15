МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Рыбку и Лесли осудили в Таиланде: как парочка до этого докатилась

3.3тЧитать материал на украинском

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов (Алекс Лесли), обвиняемые в секс-тренинге в Таиланде, признали себя виновными в суде города Паттайя. Так, подсудимые были приговорены к условному сроку заключения.

OBOZREVATEL решил напомнить читателям, что известно об этой парочке, и как дошло до того, что их осудили.

Еще в начале января модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) стала фигуранткой секс-скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Так, российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети расследование, в котором рассказал, как Дерипаска и вице-премьер РФ Сергей Приходько проводили отпуск на яхте в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и Настя.

Рыбку и Лесли осудили в Таиланде: как парочка до этого докатилась
Рыбку и Лесли осудили в Таиланде: как парочка до этого докатилась

Политик поделился провокационными материалами: видео из Instagram-страницы Насти и ее книгой о соблазнении миллиардера, в которой она якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии.

Рыбку и Лесли осудили в Таиланде: как парочка до этого докатилась

Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. После этого Роскомнадзор стал требовать удаления информации о расследовании Навального из СМИ, видеохостинга YouTube и соцсети Instagram.

В конце февраля стало известно, что Лесли и Рыбка были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в Тайланде во время проведения "секс-тренинга".

Рыбку и Лесли осудили в Таиланде: как парочка до этого докатилась

Позднее появилась информация, что помимо Лесли и Рыбки, правоохранители Таиланда задержали еще восьмерых россиян. Кроме того, в сети появилось видео задержания.

Отмечается, что стоимость тайского секс-тренинга составляла $27 тысяч. Эту сумму Рыбка и Лесли должны были поделить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Рыбка вместе со своим секс-тренером Алексом Лесли после задержания просила политического убежища в США. Американское посольство в Минске предоставило комментарий, где уточняется, что ведомство не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища, поскольку заявитель должен находиться на территории США. За пределами США можно обратиться только за статусом беженца.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Настя Рыбка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги