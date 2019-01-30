МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Рыбка сделала признание о компромате на Трампа

826Читать материал на украинском

Белорусская модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) сделала признание касательно компромата на президента США Дональда Трампа.

По ее словам, заявления об имеющихся у нее доказательствах связи американского лидера с Россией спасли ей жизнь, передает CNN.

Вашукевич пояснила, что эта информация привлекла к ней внимание журналистов. В противном случае, она бы не выжила.

Новости
''Могут делать, что угодно'': Рыбка поделилась новыми подробностями пережитого
Рыбка сделала признание о компромате на Трампа

"Я думаю, это спасло мне жизнь. Как я могу сожалеть об этом? Если бы журналисты не пришли в то время, и эта история не попала бы в газеты, возможно, я бы уже была мертва", — сказала Рыбка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети расследование, в котором рассказал, как олигарх Олег Дерипаска проводил отпуск на яхте с Рыбкой и другими девушками.

  • Модель и ее секс-наставника арестовали в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "тренинга".

  • Вашукевич заявляла, что у нее есть доказательства о работе Трампа с Россией и вмешательстве РФ в выборы. Она просила у правительства США защиту в обмен на записи.

  • 17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту после прибытия тут же повязали.

  • Она рассказала в интервью, что российские спецслужбы запретили публично высказываться о Дерипаске.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Настя РыбкаДональд Трамп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги