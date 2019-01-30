Рыбка сделала признание о компромате на Трампа

Белорусская модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) сделала признание касательно компромата на президента США Дональда Трампа.

По ее словам, заявления об имеющихся у нее доказательствах связи американского лидера с Россией спасли ей жизнь, передает CNN.

Вашукевич пояснила, что эта информация привлекла к ней внимание журналистов. В противном случае, она бы не выжила.

"Я думаю, это спасло мне жизнь. Как я могу сожалеть об этом? Если бы журналисты не пришли в то время, и эта история не попала бы в газеты, возможно, я бы уже была мертва", — сказала Рыбка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети расследование, в котором рассказал, как олигарх Олег Дерипаска проводил отпуск на яхте с Рыбкой и другими девушками.

Модель и ее секс-наставника арестовали в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "тренинга".

Вашукевич заявляла, что у нее есть доказательства о работе Трампа с Россией и вмешательстве РФ в выборы. Она просила у правительства США защиту в обмен на записи.

17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту после прибытия тут же повязали.

Она рассказала в интервью, что российские спецслужбы запретили публично высказываться о Дерипаске.

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