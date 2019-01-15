Рыбка и Лесли осуждены: самые горячие порнокадры парочки

Российская модель Анастасия Вашукевич, известная в сети как Настя Рыбка, и ее тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) в суде Таиланда признали себя виновными. Пара была задержана местными органами по делу о предоставлении услуг сексуального характера в феврале 2018 года.

Как пишет Meduza, суд приговорил их к условному сроку заключения. Рыбка и Лесли будут депортированы в Беларусь и Россию соответственно.

Фото: facebook.com

Поводом для привлечения пары стало проведение так называемых секс-тренингов для туристов. Сначала Рыбку и Лесли обвиняли в незаконном предпринимательстве, позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.

Сама же Настя Рыбка неоднократно называла Лесли своим "секс-инструктором", в том же месяце в сеть слили секс-видео с участием девушки и ее коллеги. Хронометраж некоторых роликов длился более часа. Это "хоум-видео", судя по всему, не было предназначено для показа широкой публике.

В СМИ на тот момент фигурировали две версии утечки пикантных роликов в сеть: по одной из версий аккаунты Лесли и Рыбки взломали хакеры, по другой версии - они сами выложили эти записи в целях самопиара.

Ранее Рыбка неоднократно заявляла, что готова сняться в порно и сейчас активно принимает предложения от продюсеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Рыбка вместе со своим секс-тренером Алексом Лесли после задержания просила политического убежища в США. Американское посольство в Минске предоставило комментарий, где уточняется, что ведомство не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища, поскольку заявитель должен находиться на территории США. За пределами США можно обратиться только за статусом беженца.

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