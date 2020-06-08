Народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский заявил, что его восхищает финский народ, который выиграл войну с СССР в 1939 году.

Так, об этом украинский поэт и драматург сообщил в интервью Дмитрию Гордону (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Юрий Рыбчинский Фото: uacrr.org

"Военные события, которые меня восхищают... Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м у Советского Союза... Маленький народ", – высказался Рыбчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поэт и драматург Юрий Рыбчинский заявил об упадке Украины.

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