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8 июня • обновлено в 10:10
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Рыбчинский привел показательный для Украины пример борьбы из истории СССР

2.6т
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Народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский заявил, что его восхищает финский народ, который выиграл войну с СССР в 1939 году.

Так, об этом украинский поэт и драматург сообщил в интервью Дмитрию Гордону (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Юрий Рыбчинский

Юрий Рыбчинский

Фото: uacrr.org

"Военные события, которые меня восхищают... Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м у Советского Союза... Маленький народ", – высказался Рыбчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поэт и драматург Юрий Рыбчинский заявил об упадке Украины.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Юрий Рыбчинский
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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