Рыбчинский: какие на Донбассе террористы?! Там российская армия!

Народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский убежден, что шесть лет на Донбассе против украинцев воюют не террористы, а регулярные войска России.

Об этом украинский поэт и драматург высказался в интервью fakty.ua.

"Уже шестой год! Эта война идет уже больше, чем Вторая мировая. Я изначально был за введение военного положения по всей стране и против всяких названий: АТО, ООС. Какие на Донбассе террористы?! Там российская армия – давайте называть вещи своими именами", – заявил Рыбчинский.

Юрий Рыбчинский

Поэт считает "главной бедой" для Украины то, что она в 1991 году не выбрала западную модель государства, а многие годы повторяла за Россией.

"Начиная с "ваучеризации". Но собака должна копировать поведение собаки, ну, или волка в крайнем случае. А мы хотим равняться на мамонта", – отметил артист.

Юрий Рыбчинский в пятницу, 22 мая, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 75 лет.

В день рождения поэта OBOZREVATEL предлагает вспомнить его творческий путь.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное заявление недавно сделал президент Украины Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции по итогам года президентства 20 мая он признал, что на Донбассе воюют русские.