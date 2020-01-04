Ипполит, мама Жени и другие: кого из звезд "Иронии судьбы" с нами больше нет

Уже более сорока лет кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" традиционно появляется на телеэкранах в Новый год.

Историю любви врача-хирурга из Москвы Жени Лукашина и учительницы из Ленинграда Нади Шевелевой за это время по несколько раз пересмотрели сотни миллионов зрителей. А в 2007 году был снят фильм "Ирония судьбы. Продолжение", который стал самым кассовым по итогам года в России. Где сейчас звезды культовой новогодней комедии и кого из них уже нет в этом мире – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ипполит (Юрий Яковлев)

Юрий Яковлев

Народный артист СССР Юрий Яковлев сыграл в комедии перспективного жениха Нади Ипполита, который устраивал ей сцены ревности из-за появления незванного гостя Евгения Лукашина. Один из самых популярных актеров Советского Союза умер 30 ноября 2013 года от сердечного приступа и отека легких.

Мама Жени (Любовь Добржанская)

Любовь Добржанская

Советская актриса, народная артистка СССР Любовь Добржанская, которая сыграла в "Иронии судьбы" маму Жени Лукашина, умерла от инфаркта миокарда в возрасте 74 лет – 3 ноября 1980 года.

Друг Жени Мишка (Георгий Бурков)

Георгий Бурков

Советский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков сыграл в новогодней комедии друга Жени Мишку. Актер умер 19 июля 1990 года, в возрасте 57 лет – через два дня после перелома ноги, диагноз –тромбоэмболия.

Друг Жени Саша (Александр Белявский)

Александр Белявский (второй слева)

Народный артист России Александр Белявский сыграл в "Иронии судьбы" друга Жени Сашу. Звезда фильмов "Место встречи изменить нельзя" и сериала "Бригада" в 2003 году пережил инсульт, после которого практически потерял речь и остался без работы. Спустя десять лет, 8 сентября 2012 года, на 81-м году жизни актер был найдено возле его дома. По версии следствия, Белявский покончил с собой, по другой версии, он мог выпасть из окна подъезда пятого этажа из-за проблем с сердцем. Трость актера была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем.

Мама Нади (Любовь Соколова)

Любовь Соколова

Маму Нади в "Иронии судьбы" сыграла народная артистка СССР Любовь Соколова. Отметим, в кино она часто исполняла роли матерей, за что ее прозвали "всесоюзной киномамой". Любовь Соколова ушла из жизни 6 июня 2001 года в Москве от сердечного приступа в возрасте 79 лет.

Пассажир самолета (Эльдар Рязанов)

Эльдар Рязанов (справа)

Сам режиссер фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Эльдар Рязанов сыграл в нем одного из пассажиров самолета. Артист умер 30 ноября 2015 года от острой сердечной недостаточности в возрасте 88 лет.

Как сложилась судьба других актеров

Надя (Барбара Брыльска)

Барбара Брыльска

Благодаря роли учительницы Нади в комедии "Ирония судьбы" Барбара Брыльска получила популярность и была удостоена Государственной премии СССР. Она снялась во многих других фильмах, включая "Иронию судьбы. Продолжение", а в 2008 году стала членом жюри телепрограммы "Две звезды-2" на Первом канале России. С 2009 года – член жюри телешоу "Народная звезда" на ТРК Украина. В 2014 году, с началом агрессии России выступила в поддержку украинского народа.

Женя (Андрей Мягков)

Андрей Мягков

Андрей Мягков тоже прославился благодаря фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. После выхода фильма в прокат в 1976 году Мягкова, по опросу журнала "Советский экран", признали лучшим актером года и присудили Госпремию СССР. Сам он говорил так о своем участии в комедии: "Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу! Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают в Новогоднюю ночь". Актер известен и по многим другим фильмам, он также является писателем в жанре детектива. В последнее время практически не снимается, говоря, что кино в России "стало бесчувственное, бессердечное" и "бесстыдно подражает американцам". "У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию", – говорит 81-летний актер.

Галя (Ольга Науменко)

Ольга Науменко

Российская актриса Ольга Науменко известна именно по роли невесты Жени, Гали, в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Недавно артистка отметила свой 70-летний юбилей. Ольга Науменко продолжает играть в кино и театре. Так, ближайший спектакль с ее участием, "Персона", состоится 15 и 16 января в "Гоголь-центре". Актриса также берет в работу не больше двух сериалов в год, последняя ее роль – в 6-м сезоне "Молодежки".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сейчас выглядит сыгравшая Галю в "Иронии судьбы" Ольга Науменко. Звезду часто хвалят за то, как она выглядит в свои 70.

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