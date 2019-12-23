Рядом не Лобода? Линдеманн оказался на шокирующем рождественском фото

Певец Тилль Линдеманн, который считается отцом второго ребенка Светланы Лободы, оказался на шокирующем рождественском фото.

Снимок Линдеманн опубликовал в сторис Инстаграм.

На фото лидер Rammstein стоит на колене с шлемом в руках. Голого человека рядом с ним сложно идентифицировать. Но, похоже, что это не Лобода.

У голого человека ниже спины написано "Счастливого Рождества". А на голове – терновый венок, как у Иисуса Христа.

Инстаграм Тилля Линдеманна

Весьма скандальная и даже отчасти шокирующая композиция.

Кроме того, в сторис Линдеманн также опубликовал отрывок видео, где он на одном из кадров находится рядом с голой женщиной. И это тоже, судя по всему, не Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода снялась в клипе у Линдеманна, где он ее, согласно сюжету, попытался изнасиловать.

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