Рядом не Лобода? Линдеманн оказался на шокирующем рождественском фото

Певец Тилль Линдеманн, который считается отцом второго ребенка Светланы Лободы, оказался на шокирующем рождественском фото.
Снимок Линдеманн опубликовал в сторис Инстаграм.
На фото лидер Rammstein стоит на колене с шлемом в руках. Голого человека рядом с ним сложно идентифицировать. Но, похоже, что это не Лобода.
У голого человека ниже спины написано "Счастливого Рождества". А на голове – терновый венок, как у Иисуса Христа.
Инстаграм Тилля Линдеманна
Весьма скандальная и даже отчасти шокирующая композиция.
Кроме того, в сторис Линдеманн также опубликовал отрывок видео, где он на одном из кадров находится рядом с голой женщиной. И это тоже, судя по всему, не Лобода.
December 23, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода снялась в клипе у Линдеманна, где он ее, согласно сюжету, попытался изнасиловать.
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