Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Рвет крышу": звезда "Школы" засветила грудь во время диких танцев

4.1т Читать материал на украинском

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа" Лиза Василенко порадовала поклонников дикими танцами.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, уточнив, что ностальгирует по музыке своей юности (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Лиза Василенко

Лиза Василенко

instagram/elizabethvasilenko

"Вспоминаю треки своей молодости с улыбкой на лице и дикой ностальгией", – подписала она.

Новости
"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Актриса под популярные треки, от которых у нее "рвет крышу", танцевала в нижнем белье, засветив грудь на камеру. В комментариях поклонники заметили, что Василенко очень позитивная.

Елизавета Василенко танцует под любимую музыку

Елизавета Василенко танцует под любимую музыку

Кадр из видео

"Лиз, ты заставляешь меня танцевать, прекрати", "А я думала уже таких не существует, кто любит Sum 41", "Что происходит с Лизой, когда она остается одна дома", "После этого видео появилась улыбка на лице", "Такая позитивная и веселая", – отметили фолловеры.

"Рвет крышу": звезда "Школы" засветила грудь во время диких танцев
"Рвет крышу": звезда "Школы" засветила грудь во время диких танцев
"Рвет крышу": звезда "Школы" засветила грудь во время диких танцев
"Рвет крышу": звезда "Школы" засветила грудь во время диких танцев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Теги
сериал шоу-бизнес видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel