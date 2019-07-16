"Рвет крышу": звезда "Школы" засветила грудь во время диких танцев

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа" Лиза Василенко порадовала поклонников дикими танцами.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, уточнив, что ностальгирует по музыке своей юности (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Лиза Василенко instagram/elizabethvasilenko

"Вспоминаю треки своей молодости с улыбкой на лице и дикой ностальгией", – подписала она.

Актриса под популярные треки, от которых у нее "рвет крышу", танцевала в нижнем белье, засветив грудь на камеру. В комментариях поклонники заметили, что Василенко очень позитивная.

Елизавета Василенко танцует под любимую музыку Кадр из видео

"Лиз, ты заставляешь меня танцевать, прекрати", "А я думала уже таких не существует, кто любит Sum 41", "Что происходит с Лизой, когда она остается одна дома", "После этого видео появилась улыбка на лице", "Такая позитивная и веселая", – отметили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

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