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"Рвало кровью и органами": всплыл скандальный факт об отраве Алибасова

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Бутылку с химическим средством "Крот", которым отравился российский продюсер Бари Алибасов, действительно можно было перепутать с соком или йогуртом, о чем свидетельствуют аналогичные случаи.

По данным "Комсомольской правды", ранее в суде уже звучали обвинения, что упаковка не соответствует ГОСТу.

Уточняется, что в 2019 году отравилась и мучительно умерла женщина, которая также по ошибке хлебнула "Крот". Это стало поводом для судебного разбирательства. В заключении комиссии было сказано, что на упаковке должно было, но так и не было указано слово "Осторожно", что нарушает ГОСТ-32478.

Бари Алибасов - "Крот"

Бари Алибасов - "Крот"

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Другим пострадавшим оказался житель Самары Павел Рубан. 31 декабря 2013 года он взял в супермаркете на стеллаже с вывеской "сок" яркую бутылку, сделал глоток и отравился.

Павел Рубан после отравления

Павел Рубан после отравления

"КП"

"Мгновенно почувствовал, что внутри что-то плавится. Я не смог сдержаться, меня рвало кровью и каким-то частями внутренних органов. Друг вызвал "скорую", увидев, что пил я из бутылки с надписью "Крот", – рассказал Рубан.

Он перенес три операции и получил справку по инвалидности. После больницы он долго питался из шприца, потом подал в суд на сотрудников гипермаркета, перепутавших товары на полках. Но тяжбу проиграл.

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что пострадавший глотнул из оранжевой бутылки, которая с виду напоминала сок.

"Крот" (слева)

"Крот" (слева)

"КП"

"У жидкости не было характерного запаха и крышки, которая защищает от такого попадания. Это повлияло на то, что он перепутал и глотнул. Мы хотим привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Подобных производителей немало. С целью маркетинга они делают красивые бутылочки, им плевать, что они угрожают безопасности. Главное, чтобы продажи были выше на 3%", – уточнил он.

Бари Алибасов с сыном в больнице

Бари Алибасов с сыном в больнице

Lshot

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.

  • 5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.

  • Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.

  • Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

  • Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.

  • Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".

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Место
Россия
Теги
отравлениешоу-бизнесНовости России
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