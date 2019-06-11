"Рвало кровью и органами": всплыл скандальный факт об отраве Алибасова

Бутылку с химическим средством "Крот", которым отравился российский продюсер Бари Алибасов, действительно можно было перепутать с соком или йогуртом, о чем свидетельствуют аналогичные случаи.

По данным "Комсомольской правды", ранее в суде уже звучали обвинения, что упаковка не соответствует ГОСТу.

Уточняется, что в 2019 году отравилась и мучительно умерла женщина, которая также по ошибке хлебнула "Крот". Это стало поводом для судебного разбирательства. В заключении комиссии было сказано, что на упаковке должно было, но так и не было указано слово "Осторожно", что нарушает ГОСТ-32478.

Бари Алибасов - "Крот"

Другим пострадавшим оказался житель Самары Павел Рубан. 31 декабря 2013 года он взял в супермаркете на стеллаже с вывеской "сок" яркую бутылку, сделал глоток и отравился.

Павел Рубан после отравления "КП"

"Мгновенно почувствовал, что внутри что-то плавится. Я не смог сдержаться, меня рвало кровью и каким-то частями внутренних органов. Друг вызвал "скорую", увидев, что пил я из бутылки с надписью "Крот", – рассказал Рубан.

Он перенес три операции и получил справку по инвалидности. После больницы он долго питался из шприца, потом подал в суд на сотрудников гипермаркета, перепутавших товары на полках. Но тяжбу проиграл.

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что пострадавший глотнул из оранжевой бутылки, которая с виду напоминала сок.

"Крот" (слева) "КП"

"У жидкости не было характерного запаха и крышки, которая защищает от такого попадания. Это повлияло на то, что он перепутал и глотнул. Мы хотим привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Подобных производителей немало. С целью маркетинга они делают красивые бутылочки, им плевать, что они угрожают безопасности. Главное, чтобы продажи были выше на 3%", – уточнил он.

Бари Алибасов с сыном в больнице Lshot

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