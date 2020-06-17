Модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в соблазнительном платье с глубоким декольте.

Instagram Анастасии Квитко

Instagram Анастасии Квитко

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантных фото модели. Они засыпали Анастасию комплиментами.

"Ты такая красивая", "Очень горячая", "Идеальная", "Сексуальная", – написали люди.

"Русская Кардашьян" засветила огромную грудь в откровенном платье. Фото

"Русская Кардашьян" засветила огромную грудь в откровенном платье. Фото

"Русская Кардашьян" засветила огромную грудь в откровенном платье. Фото

"Русская Кардашьян" засветила огромную грудь в откровенном платье. Фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Квитко, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Instagram Анастасии Квитко

Instagram Анастасии Квитко

Instagram Анастасии Квитко

Instagram Анастасии Квитко

Instagram Анастасии Квитко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура – отредактированная ложь.