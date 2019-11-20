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21 ноября • обновлено в 01:47
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"Русская Кардашьян" вызвала недоумение бедрами в прозрачных брюках

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Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новым пикантным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди многочисленных поклонников.

В частности, звезда продемонстрировала пышные формы, обтянутые кружевными прозрачными брюками, под которыми были крошечные трусики. Фото было сделано на фоне мегаполиса.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

В комментариях пользователи выразили восхищение по поводу пышных форм Квитко. Хотя некоторые задались вопросом, действительно ли ее ягодицы выглядят таким образом, или это фотошоп. "Черт побери, они настоящие?!" – задался вопросом один из фолловеров.

"Русская Кардашьян" вызвала недоумение бедрами в прозрачных брюках
"Русская Кардашьян" вызвала недоумение бедрами в прозрачных брюках

Другие пикантные кадры с Анастасией Квитко

Квитко в стрингах на шезлонге

Квитко в стрингах на шезлонге

instagram/anastasiya_kvitko

Квитко - пикантное фото

Квитко - пикантное фото

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в купальнике

Анастасия Квитко в купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко - вид сзади

Анастасия Квитко - вид сзади

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко позирует в купальнике

Анастасия Квитко позирует в купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в соблазнителньом белье

Анастасия Квитко в соблазнителньом белье

instagram/anastasiya_kvitko

Русская "Кардашьян" показала голые ягодицы

Русская "Кардашьян" показала голые ягодицы

instagram/anastasiya_kvitko

Русская "Кардашьян" - пикантное фото

Русская "Кардашьян" - пикантное фото

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

instagram / anastasiya_kvitko

Как сообщал OBOZREVATEL, Квитко уже неоднократно ловили на использовании фоторедактора. Обладательницу пышных форм однажды подловили на пляже. Как стало известно, ее бедра были все в целлюлите.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Квитко
Теги
шоу-бизнес Красота
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