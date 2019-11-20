"Русская Кардашьян" вызвала недоумение бедрами в прозрачных брюках

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новым пикантным снимком.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди многочисленных поклонников.
В частности, звезда продемонстрировала пышные формы, обтянутые кружевными прозрачными брюками, под которыми были крошечные трусики. Фото было сделано на фоне мегаполиса.
В комментариях пользователи выразили восхищение по поводу пышных форм Квитко. Хотя некоторые задались вопросом, действительно ли ее ягодицы выглядят таким образом, или это фотошоп. "Черт побери, они настоящие?!" – задался вопросом один из фолловеров.
Другие пикантные кадры с Анастасией Квитко
Квитко в стрингах на шезлонге
instagram/anastasiya_kvitko
Квитко - пикантное фото
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко - вид сзади
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко позирует в купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в соблазнителньом белье
instagram/anastasiya_kvitko
Русская "Кардашьян" показала голые ягодицы
instagram/anastasiya_kvitko
Русская "Кардашьян" - пикантное фото
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко
instagram / anastasiya_kvitko
Как сообщал OBOZREVATEL, Квитко уже неоднократно ловили на использовании фоторедактора. Обладательницу пышных форм однажды подловили на пляже. Как стало известно, ее бедра были все в целлюлите.
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