"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крошечном купальнике

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась горячим видео.
Звезда позировала в крошечном купальнике, который едва прикрывал все необходимые части тела. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Соответствующие кадры были сняты в рамках рекламы энергетического напитка. Квитко перед камерой утрированно показывала самые пышные части тела, держа в руках баночку энергетика.
Квитко показала огромную грудь в крошечном купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Поклонники пришли в восторг от сочной фигуры Анастасии. Многие остались под впечатлением.
"Отлично тело, крошка", "Красавица", "Ты выглядишь великолепно", "Нереальная", "Великолепная", – ответили модели поклонники.
Другие соблазнительные фото полуобнаженной Анастасии Квитко
Квитко в крохотном топе
instagram/anastasiya_kvitko
Квитко в соблазнительном купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в соблазнительном белье
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко – пышные ягодицы
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко – фото
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в маленьком купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко – грудь
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в прозрачном наряде
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в красном купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.
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