"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крошечном купальнике

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась горячим видео.

Звезда позировала в крошечном купальнике, который едва прикрывал все необходимые части тела. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Соответствующие кадры были сняты в рамках рекламы энергетического напитка. Квитко перед камерой утрированно показывала самые пышные части тела, держа в руках баночку энергетика.

Квитко показала огромную грудь в крошечном купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Новости Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

Поклонники пришли в восторг от сочной фигуры Анастасии. Многие остались под впечатлением.

"Отлично тело, крошка", "Красавица", "Ты выглядишь великолепно", "Нереальная", "Великолепная", – ответили модели поклонники.

Другие соблазнительные фото полуобнаженной Анастасии Квитко

Квитко в крохотном топе instagram/anastasiya_kvitko

Квитко в соблазнительном купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в соблазнительном белье instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко – пышные ягодицы instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко – фото instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в маленьком купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко – грудь instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в прозрачном наряде instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в красном купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!