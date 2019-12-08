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8 декабря • обновлено в 02:17
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"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крошечном купальнике

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Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась горячим видео.

Звезда позировала в крошечном купальнике, который едва прикрывал все необходимые части тела. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Соответствующие кадры были сняты в рамках рекламы энергетического напитка. Квитко перед камерой утрированно показывала самые пышные части тела, держа в руках баночку энергетика.

Квитко показала огромную грудь в крошечном купальнике

Квитко показала огромную грудь в крошечном купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Новости
Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

Поклонники пришли в восторг от сочной фигуры Анастасии. Многие остались под впечатлением.

"Отлично тело, крошка", "Красавица", "Ты выглядишь великолепно", "Нереальная", "Великолепная", – ответили модели поклонники.

"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крошечном купальнике
"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крошечном купальнике
"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крошечном купальнике

Другие соблазнительные фото полуобнаженной Анастасии Квитко

Квитко в крохотном топе

Квитко в крохотном топе

instagram/anastasiya_kvitko

Квитко в соблазнительном купальнике

Квитко в соблазнительном купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в соблазнительном белье

Анастасия Квитко в соблазнительном белье

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко – пышные ягодицы

Анастасия Квитко – пышные ягодицы

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко – фото

Анастасия Квитко – фото

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в маленьком купальнике

Анастасия Квитко в маленьком купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко – грудь

Анастасия Квитко – грудь

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в прозрачном наряде

Анастасия Квитко в прозрачном наряде

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в красном купальнике

Анастасия Квитко в красном купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Квитко
Теги
фотографии фотосессия Красота видео шоу-бизнес модель
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