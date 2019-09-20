"Русская Кардашьян" показала пышные формы в крошечном бикини

Модель "плюс сайз" из России Анастасия Квитко, которая уже давно живет в США, восхитила сеть новым откровенным фото. На нем она позировала в крохотном бикини, демонстрируя свои пышные формы.

Фото Квитко разместила на своей странице в Instagram.

"Люблю твою улыбку", "Невероятная!", "Красивая принцесса", "Великолепная!", - комментируют фото поклонники девушки.

Отметим, Квитко часто показывает в сети откровенные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Виктор Литвиненко профессиональным взглядом окинул фигуру Анастасии Квитко и рассказал, что грудь такой могла получиться в результате мамопластики, а ягодицы – глютеопластики.

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