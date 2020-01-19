Руслан "Пан" Владыко умер: его биография и редкое фото с сыном

Музыкант Руслан "Пан" Владыко, который скончался 19 января после избиения, судя по его аккаунтам в соцсетях, не очень-то любил публиковать семейные фото.

Но все же в его Инстаграме есть одно – с сыном.

Снимок музыкант запостил 15 августа 2018 года.

"Мы из лесу вышли..." - подписал фото Руслан Владыко, поставив также тег "сын".

6 июня 2019 года Руслана Владыко избили и ограбили в Минске.

Музыкант впал в кому.

Владыко основал группу "Ляпис Трубецкой" вместе с Сергеем Михалком.

Он был бессменным участником коллектива с 1989 по 2014 год.

На сайте "Ляписа" биография Владыко написала следующим образом:

"Родился 12.07.1972 года. Руслан - один из отцов-основателей группы. Несмотря на это, он скромный и умный человек. С ним всегда случаются какие-нибудь интересные истории. Как, например, несколько раз во время тура "КРАСОТА" - Руслан не раз опаздывал на поезд, в котором ехала группа, очень часто забывал деньги на тaкси и просыпал репетиции. Несмотря на все это, он оставался, и будет оставаться любимцем коллектива и фанатов группы. Прозвище: Пан".

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