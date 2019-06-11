"Руки прочь!" Фанаты украинского певца устроили дебош в центре Киева

В центре Киева фанаты украинского певца Gena Viter облили краской модный бутик, оставив на нем агрессивную надпись.

Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы, витражные окна брендового бутика были облиты краской и надпись на магазине указывала на возможных виновников беспорядка. "Руки прочь отGena VITER" гласила надпись на стекле и подпись nber _team. Так называется фан-группа певицы Наталии Бережной, с которой VITER засветился на красной дорожкеукраинской музыкальной премии "Золотая Жар-птица".

Отметим, что совладелицей бутика является Виктория Козлова, которая снялась с VITER в новом клипе "Позитив на …"

"Я конечно не ожидала такой открытой агрессии, и хочу предложить девчонкам мировую. Приглашаю ярых фанатов на торт с чаем, давайте жить дружно. Я не привлекала полицию, а просто заказала услуги мойки стекол, но хочу обратится к виновным, ребята в магазины приходят люди, клиенты, они ни в чем не виноваты, а разрисовав витрины вы навредили не только мне, но и испортили день всем сотрудникам которые работают в магазине", — сказала Козлова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Андрей Кише (Kishe), который женат уже больше 20 лет, попался на страстных объятиях с молоденькой девушкой в одном из танцевальных залов Киева.

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