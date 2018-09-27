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Руки-базуки напугал сеть новым фото

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Блогер Кирилл Терешин известный как "руки-базуки", который стал известнен из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы напугал сеть очередным фото.

Фоловеры Терешина заявили, что у 22-летнего россиянина отмирают его знаменитые "руки-базуки". Снимок он разместил в своем Instagram.

Руки-базуки напугал сеть новым фото
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На свежих снимках фоловеры увидели начало патологического процесса, когда кожа начинает омертвляться. Поклонники призвали парня немедленно обратиться за медицинской помощью.

Руки-базуки напугал сеть новым фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, руки-базуки разозлил сеть интимным видео со звездой "Дома-2".

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