Руки-базуки напугал сеть новым фото

Блогер Кирилл Терешин известный как "руки-базуки", который стал известнен из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы напугал сеть очередным фото.

Фоловеры Терешина заявили, что у 22-летнего россиянина отмирают его знаменитые "руки-базуки". Снимок он разместил в своем Instagram.

На свежих снимках фоловеры увидели начало патологического процесса, когда кожа начинает омертвляться. Поклонники призвали парня немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, руки-базуки разозлил сеть интимным видео со звездой "Дома-2".