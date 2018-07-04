"Руки-базуки и ноги-ракеты": скандальный бодибилдер удивил очередной выходкой

Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", удивил очередной выходкой.

Так, парень с помощью инъекций синтола увеличил свои икры, назвав их "ноги-ракеты". Об этом Терешин сообщил на личной странице в Instagram.

Терешин опубликовал фотографию неестественно раздутой голени, сопроводив ее эмоциональным комментарием. В нем он отметил, что вскоре планирует приблизить объемы мышц ног к своим известным бицепсам.

"Обновленные" ноги бодибилдера lenta.ru

"Я сделаю икры как руки, мое ядерное оружие будет самое сильное и большое", - написал Кирилл.

Также интернет-звезда назвал сам себя "уродом", потребовав перестать наказывать и удивлять страну. По его мнению, он теперь не человек, а "существо".

Сообщается, что хирурги согласились на операцию взамен на обещание Терешина больше не закачивать синтол в ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бодибилдер Кирилл Терешин, который прославился в сети накачанными синтолом руками и кличкой "Руки-базуки", рассказал о своем плохом самочувствии и серьезных проблемах со здоровьем.