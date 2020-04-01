Российский продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о том, что звезда Instagram Оксана Самойлова и украинский рэпер Джиган разводятся после 10 лет брака.

Так, о разводе пары Рудковская высказалась на личном Telegram-канале.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @samoylovaoxana

В частности, сначала продюсер написала пост, в котором призналась, что не верит в развод супругов. Тогда Яна была убеждена, что это всего лишь сценарий. Однако спустя несколько часов Рудковская изменила свое мнение.

"Разговаривала только что с Оксаной Самойловой, Денис хотел снимать реалити, но, видимо, все-таки его серьезные проблемы оказались сильнее его и всех его планов! Я очень надеюсь, что все у него будет хорошо и он справится! Оксане сил и мужества в такое сложное для нее время. Зауважала еще больше!", – пишет Рудковская.

Яна Рудковская МК

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган странно отреагировал на собственный развод с Оксаной Самойловой.

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