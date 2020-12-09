Рождественские традиции британской королевской семьи: какие из них они нарушат в 2020 году

Британская королевская семья имеет свои рождественские традиции. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса многие из них династия Виндзоров не сможет соблюдать.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных рождественских традиций британских монархов. В их число входит украшение елки, обмен подарками, посещение службы в церкви и другие.

Ежегодно все члены королевской семьи собираются в Сандрингемском замке. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса они будут отмечать праздники раздельно.

К слову, Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский, принц Филипп впервые за долгое время проведут Рождество только вдвоем в Виндзорском замке. Последний раз они его отмечали в таком составе в далеком 1949 году. Тогда еще будущая королева отправилась на Мальту, где служил ее муж.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма ежегодно помогают своей бабушке Кэрол украшать елку. Однако в этом году они не смогут встретиться и будут высказывать свои пожелания по видеосвязи.

"Возможно, мы не сможем собраться вместе, но после такого года, как 2020, нам нужно помнить, что действительно важно в Рождество. Для меня очень важно, чтобы мои близкие чувствовали связь друг с другом. Обычно, я позволяю своим внукам помочь мне с украшением елки. В этом году я буду спрашивать их по видеосвязи, куда какое украшение поместить. Возможно, позже все придется переделать", – поделилась Кэрол.

Ежегодно королева отправляет своим подданным более 800 праздничных открыток с подписями. Для этого все члены семьи делают фотографии. Кстати, для того, чтобы успеть, Елизавета II начинает подписывать открытки еще летом, во время каникул.

Ранее королевские особы посещали службу в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме. Однако в этом году такого не будет, чтобы не создавать толпу желающих взглянуть на королеву.

Виндзоры дарят друг другу небольшие шуточные подарки: чем дешевле, тем лучше. Вскрывает их семья накануне Рождества, а не утром или в полночь, во время традиционного чаепития. Однако в 2020 году совместного "застолья" не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская королева Елизавета II стала жертвой розыгрыша, который для нее устроила ее дизайнер, портниха и стилист Анджела Келли.