"Рожать собрались": молодую жену Цекало заподозрили в беременности

Российского шоумена и продюсера Александра Цекало и его молодую супругу Дарину Эрвин заподозрили в том, что они ожидают ребенка.

Пару заметили в центре планирования семьи — клиническом госпитале "Лапино". Об этом сообщают в Telegram-канале YOBAJUR.

Цекало и Эрвин eg.ru

"По поводу Цекало и его новой пассии. Сегодня днем видела их в "Лапино". Видимо, рожать собрались или планируют. Както-так, но по клиникам уже ходят", — говорится в сообщении.

spletnik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Позже артист признался, что планирует строить семью с 27-летней Дариной.

Ранее он был женат на сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года.

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