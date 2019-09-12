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12 сентября • обновлено в 20:39
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Розенбаум впервые появился на публике после операции: видео

2.8т Читать материал на украинском

Российский музыкант Александр Розенбаум впервые появился на публике после перенесенной операции.

Видео появилось на YouTube. Бард пришел на концерт в память об умершем певце Иосифе Кобзоне и дал короткий комментарий СМИ.

Розенбаум

Розенбаум

Рамблер

"Мы с ним дружили больше 30 лет, поэтому все воспоминания я оставлю при себе", — ответил Розенбаум на просьбу поделиться чем-то личным о друге.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Розенбаум перенес сложную хирургическию операцию. По слухам, у него рак. Также он прокомментировал свое здоровье. Поговаривали, что еще у 67-летнего артиста сердечный недуг, из-за которого он иногда отменяет концерты.

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Персона
Александр Розенбаум
Место
Россия
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Ferat Bey
Ferat Bey
Это треш. Зачем на украинском информационном ресурсе рассказывают про какого-то там Розем-баунзя-Кобзоунзя? Чтобы и так 73% украинцев ещё больше осоветились и обрусели? Куда ещё больше? До 99% хотите довести?
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