Розенбаум спас человеку жизнь: что случилось

Известный российский шансонье Александр Розенбаум во время съемок программы "Квартирник НТВ у Маргулиса" спас жизнь оператору, который упал с деревянного помоста вместе с оборудованием.

Съемки с участием известного барда проходили в заводском цехе на Большой Семеновской улице в Москве (Россия), пишет СтарХит.

Зрители сидели на стульях и скамейках, а команда операторов расположилась на деревянном помосте. Во время работы один из них споткнулся и упал вниз вместе со всем оборудованием. Пострадавший не подавал признаков жизни, поэтому Розенбаум помог человеку, пока не приехала скорая. Оператор выжил, но получил серьезные травмы.

Розенбаум во время съемок "Квартирника в Маргулиса" Instagram @ rozenbaum.ru

Спасти человеку жизнь 68-летнему музыканту помогло медицинское образование и опыт работы на скорой помощи. Он учился в медицинском институте в Ленинграде.

Напомним, ранее Розенбаум помог пассажиру, который летел вместе с ним в Симферополь. В 2018 году женщине стало плохо на борту самолета, и она потеряла сознание. Александр сделал ей искусственное дыхание, и она пришла в себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Розенбаум встревожил изможденным видом на новой фотографии. Так, на снимке 61-летний Малинин сфотографирован с 68-летним шансонье и 63-летним Олегом Митяевым.