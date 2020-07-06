Ротару засветила в сети особняк за миллион долларов: яркие фото
Советская и украинская звезда София Ротару показала свой особняк под Киевом. Ранее СМИ сообщали, что его стоимость превышает миллион долларов.
Так, артистка на личной странице в Instagram показала серию снимков, где изображен ее дом и окружающая его территория.
Ротару продемонстрировала, что вокруг ее элитного жилья – огромный сад с цветами, а вблизи особняка расположен также большой гостевой деревянный дом.
Поместье Ротару окружено рвом, чтобы туда не проникли журналисты. Площадь жилых помещений составляет 120 квадратных метров, а площадь участка – 20 соток. Сам дом нестандартной формы, с высокими потолками и окнами. На участке также есть теннисный корт.
По периметру дом окружен забором, его охраняет сторож. На территории есть масштабная беседка и мангал. При этом сама хозяйка любит проводить время на грядках, а также ухаживать за плодовыми деревьями.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько денег потеряла певица София Ротару из-за отмены концертов во время карантина. Сумма достигла десятков миллионов.