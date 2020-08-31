Ротару в платье-вышиванке произвела фурор в сети своей внешностью
Украинская легенда, певица София Ротару вызвала восхищение у поклонников свежими снимками со своей семьей.
Народная артистка на личной странице в Instagram показала серию фото, которые были сделаны на юбилее ее сына Руслана Евдокименко. Звезда предстала в женственном образе, надев платье-вышиванку.
Недавно сыну Софии Ротару Руслану Евдокименко исполнилось 50 лет. По этому случаю на семейном празднике собралась вся звездная семья: помимо известной исполнительницы и "виновника торжества", на фото присутствуют родная сестра Ротару Аурика, внучка-модель София Евдокименко, супруга Руслана Светлана и его 26-летний сын Анатолий.
Фанаты пришли в восторг от искренних и красочных снимков. В первую очередь многие из них похвалили дружную семью Софии Ротару. Также большинство пользователей отдельно высказали комплименты и в адрес артистки.
"Нет слов! Вы потрясающе красивы! Просто Мисс Вселенная", – расхвалили знаменитую исполнительницу.
В комментариях под снимками поклонники отметили, что артистка в 73 года выглядит моложе, чем ее 50-летний сын и добавили, что Ротару – невероятно женственная и молодая. Также фото прокомментировала и примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая назвала Ротару "красоткой".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легенда эстрады София Ротару, которой 7 августа исполнилось 73 года, отметила свой день рождения в кругу самых близких людей. Снимками с празднования поделилась внучка артистки Соня. На них Ротару запечатлена в окружении семьи: сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы и внуков Анатолия и Софии.