Ротару в платье-вышиванке произвела фурор в сети своей внешностью

Украинская легенда, певица София Ротару вызвала восхищение у поклонников свежими снимками со своей семьей.

Народная артистка на личной странице в Instagram показала серию фото, которые были сделаны на юбилее ее сына Руслана Евдокименко. Звезда предстала в женственном образе, надев платье-вышиванку.

73-летняя София Ротару поразила сеть внешностью Instagram Софии Ротару

Недавно сыну Софии Ротару Руслану Евдокименко исполнилось 50 лет. По этому случаю на семейном празднике собралась вся звездная семья: помимо известной исполнительницы и "виновника торжества", на фото присутствуют родная сестра Ротару Аурика, внучка-модель София Евдокименко, супруга Руслана Светлана и его 26-летний сын Анатолий.

Ротару с сестрой и внуком Instagram Софии Ротару

София и Аурика Ротару восхитили сеть Instagram Софии Ротару

Ротару показала снимки со своей семьей Instagram Софии Ротару

Ротару отпраздновала юбилей сына Руслана Instagram Софии Ротару

Семья Софии Ротару Instagram Софии Ротару

Фанаты пришли в восторг от искренних и красочных снимков. В первую очередь многие из них похвалили дружную семью Софии Ротару. Также большинство пользователей отдельно высказали комплименты и в адрес артистки.

"Нет слов! Вы потрясающе красивы! Просто Мисс Вселенная", – расхвалили знаменитую исполнительницу.

В комментариях под снимками поклонники отметили, что артистка в 73 года выглядит моложе, чем ее 50-летний сын и добавили, что Ротару – невероятно женственная и молодая. Также фото прокомментировала и примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая назвала Ротару "красоткой".

Пугачева похвалила Ротару за внеший вид Instagram Софии Ротару

Поклонники расхвалили звезду Instagram Софии Ротару

Снимки Софии Ротару спровоцировали ажиотаж Instagram Софии Ротару

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легенда эстрады София Ротару, которой 7 августа исполнилось 73 года, отметила свой день рождения в кругу самых близких людей. Снимками с празднования поделилась внучка артистки Соня. На них Ротару запечатлена в окружении семьи: сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы и внуков Анатолия и Софии.

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