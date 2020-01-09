Ротару, Сумская, Сеничкин, Барбир, Мирошниченко в Карпатах приготовили кутью

Звездный десант собрался на фестивале Winter Romantik Fest в курортном городке Яремче, где провел Рождество.

За звание лучшего кулинара и самую вкусную кутью борьба была острой, но победу одержал известный телеведущий и кулинар Руслан Сеничкин.

Именно на Рождественские праздники в курортном городке Яремче Ивано-Франковской области прошел традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. В этом году зимний отдых в Карпатах выбрали – Арсен Мирзоян, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Аурика Ротару, Наталия Бучинская, также телеведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Оксана Соколова, Тимур Мирошниченко, Вячеслав Соломка и другие.

"Карпаты становятся все популярнее с каждым годом, - рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. – Отдых в Карпатах и Яремче на Новый год и Рождество выбирают все больше украинцев. В этом году почти за два месяца до Нового года в нашем отеле уже были забронированы все номера. Для нас это приятно, но фестиваль, который мы проводим уже в седьмой раз имеет целью популяризацию культуры и традиций. Ежегодно Winter Romantik Fest собирает популярных украинских звезд, которые надевают вышиванки, колядуют, готовят вкусные блюда национальной кухни, поют украинские песни. И эти наши усилия находят отклик в сердцах украинцев".

Звезды традиционно готовили кутью, а гости мероприятия могли попробовать ее и выбрать самую вкусную. Для кутьи всем были предложены одинаковые ингредиенты – пшеница, мак, мед, изюм, курага, узвар и грецкие орехи. Каждый должен был приготовить кутью по своему рецепту, используя собственные ингредиенты и пропорции. Победу одержал Руслан Сеничкин – его кутья оказалась самой вкусной.

Аурика Ротару – сестра народной любимицы Софии Ротару – специально к фестивалю подготовила новую песню на украинском языке. А также спела знаменитый хит Софии Ротару – Melancolie на молдавском языке, который певица впервые исполнила почти 40 лет назад.

На фестивале также состоялся аукцион в рамках проекта "Спасем сокровища вместе", который проводится совместно с Ивано-Франковским краеведческим музеем. Проект дал возможность в 2019 году основать в Яремче Украинский музей сакрального искусства. Лотами аукциона стали копии отреставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 86 000 гривен. Эти средства пойдут на дальнейшие реставрационные работы раритетных произведений из фондов музея.

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