Главная Новости
9 декабря • обновлено в 08:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ротару резко стало плохо после "Песни года" в Москве: что случилось

805
Читать материал на украинском

Украинской певице Софии Ротару стало плохо после выступления на "Песне года-2019" в Москве.

О закулисье концерта написал в своем Facebook писатель и журналист Александр Вулых. В частности, по словам мужчины, в какой-то момент Ротару потребовалась охрана.

София Ротару на "Песне года-2019"

София Ротару на "Песне года-2019"

МК

Новости
"Она подавлена": Басков сделал заявление о состоянии Ротару после травли в РФ

"По поводу вчерашнего мероприятия много язвить не буду, но запомнились женские крики в коридоре: "Охрана! Охрана! Немедленно дайте охрану!... Софии Михайловне дурно от наплыва журналистов!" Я спрятался в гримерке Игоря Николаева и на всякий случай там переждал спецоперацию по зачистке коридора", пишет Вулых.

София Ротару

София Ротару

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что выступление Софии Ротару на "Песне года" в Москве разозлило сеть. Многие пользователи назвали украинскую певицу предательницей, которая приехала за деньгами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Анна Михно
Персона
София Ротару
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы, на миротворец ее занесли уже за гастроли у ахрессора?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги