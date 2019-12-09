Ротару резко стало плохо после "Песни года" в Москве: что случилось

Украинской певице Софии Ротару стало плохо после выступления на "Песне года-2019" в Москве.

О закулисье концерта написал в своем Facebook писатель и журналист Александр Вулых. В частности, по словам мужчины, в какой-то момент Ротару потребовалась охрана.

София Ротару на "Песне года-2019" МК

"По поводу вчерашнего мероприятия много язвить не буду, но запомнились женские крики в коридоре: "Охрана! Охрана! Немедленно дайте охрану!... Софии Михайловне дурно от наплыва журналистов!" Я спрятался в гримерке Игоря Николаева и на всякий случай там переждал спецоперацию по зачистке коридора", – пишет Вулых.

София Ротару КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что выступление Софии Ротару на "Песне года" в Москве разозлило сеть. Многие пользователи назвали украинскую певицу предательницей, которая приехала за деньгами.

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