Ротару решила продать отель в Крыму из-за пандемии COVID-19

Obozrevatel Люди 14:08, 20.12.2020 Обновлено: 14:15, 20.12.2020

73-летняя украинская певица София Ротару решила продать свою гостиницу Villa Sofia в Крыму.

Как сообщается в программе "Ты не поверишь!", артистка хочет получить за отель 25 миллионов евро: в цену входит недвижимость со всем оборудованием и мебелью.

Причину продажи СМИ называют не только пандемию коронавируса, но и то, что гостиницей стало сложно управлять после аннексии Крыма, поэтому она сейчас несет сплошные убытки.

Villa Sofia в Ялте.
tripadvisor.ru

Также известно, что в общем доступе объявления о продаже нет. Как сообщают источники, гостиница продается через закрытые каналы, а цена озвучивается только элитным покупателям.

Стоит отметить, что Villa Sofia в Ялте певица Ротару своим бизнесом не считает. По данным СМИ, отелем управляет невестка народной артистки – Светлана Евдокименко.

К слову, в гостинице 12 номеров. Цена за самый дешевый номер стартует от 200 долларов в сутки. Номер "люкс" обойдется от 800 долларов и выше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, София Ротару дала концерт в России в разгар пандемии коронавируса. Знаменитость представила два номера на концерте "Песня года – 2020".

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