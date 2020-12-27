Ротару рассказала, как пережила самоизоляцию из-за пандемии СOVID-19

73-летняя украинская певица София Ротару рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на ее творчестве и как она пережила самоизоляцию.

В интервью для программы "Світське життя" Ротару призналась, что ей катастрофически не хватало выступлений на сцене. Также она поделилась, что очень сильно переживала из-за отсутствий концертов во время пандемии.

"Конечно же волновалась. Потому что здоровье – это самое главное. Но я поняла, что без моей профессии, без музыки, зрителей, песни невозможно! Я очень сильно переживала и сегодня я очень счастлива. Я вышла на сцену и думаю "ну наконец-то, слава Богу". Желаю всем избавиться от коронавируса и что бы он исчез из нашей жизни навсегда, и что бы все были здоровы. Это самое главное", – поделилась звезда.

Кроме того, артистка также призналась, будет ли она отмечать юбилей песни "Червона рута", которой исполнилось в 2020 году 50 лет. По словам Ротару, эту песню она считает настоящим символом творчества, поскольку ни один ее концерт не проходит без этого хита. Артистка заявила, что она обязана дать концерт по этому случаю и сказала, что уже готовятся к этому.

Напомним, как сообщал OBOREVATEL, ранее София Ротару решила продать отель в Крыму из-за пандемии COVID-19